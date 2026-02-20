Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е поискал оставките на висши ръководители в системата по време на извънредна среща днес. Това твърди GlasNews.bg, като се позовава на свои източници от ведомството.

На разговора са били извикани главният секретар на МВР, неговият заместник, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ и разследващите по случая „Петрохан“. Според информацията повод за спешното събиране е именно хода на разследването по този казус.

До момента от вътрешното министерство няма официално потвърждение за поставеното условие за напускане на ръководните кадри.