          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Министър Дечев иска оставки в МВР заради „Петрохан“

          20 февруари 2026 | 21:00 3330
          Снимка: БТВ
          Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е поискал оставките на висши ръководители в системата по време на извънредна среща днес. Това твърди GlasNews.bg, като се позовава на свои източници от ведомството.

          На разговора са били извикани главният секретар на МВР, неговият заместник, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ и разследващите по случая „Петрохан“. Според информацията повод за спешното събиране е именно хода на разследването по този казус.

          До момента от вътрешното министерство няма официално потвърждение за поставеното условие за напускане на ръководните кадри.

          Методи Лалов: Владимир Николов обслужваше статуквото, а сега търси защита

          Тази позиция изрази юристът Методи Лалов в публикация в личния си профил във Facebook. Според него действията на бившия председател на Асоциацията на прокурорите са резултат от вътрешни конфликти, а не на морален катарзис.
          Андрей Янкулов: Владимир Николов постави началото на промяната в прокуратурата

          Според Янкулов бившият председател на Асоциацията на прокурорите и бивш окръжен прокурор на Плевен е заявил позицията си ясно и категорично.
          Трайков поиска от КЕВР отчет за проверките на сметките за ток

          До момента в регулатора са постъпили около 2200 жалби, като сигналите продължават. Трайков настоя за ясен и прозрачен процес в кратки срокове.
