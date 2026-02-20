НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Министър Околийски разпореди проверка в „Св. Анна“ заради смъртта на новородено

          20 февруари 2026 | 13:40 890
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Министърът на здравеопазването Михаил Околийски разпореди спешна проверка в столичната УМБАЛ „Св. Анна“ след смъртен случай на новородено. В лечебното заведение влизат инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и служители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от ведомството.

          Екипите трябва да изяснят всички факти и обстоятелства около инцидента. Новината, че Трагедия в „Св. Анна“:Околийски разпореди спешна проверка след смъртта на новородено, предизвика незабавна реакция от страна на отговорните институции.

          Момченцето е родено вчера около 13:00 часа чрез планирано секцио. Майката е 17-годишна жена от Ихтиман, а теглото на бебето е било 3000 грама. Веднага след раждането медиците са уведомили близките, че детето има проблеми със сърцето и белите дробове, поради което е предприет опит за транспортиране до неонатологията на „Майчин дом“.

          Болница „Св. Анна“ във Варна поиска спешна финансова помощ от общината Болница „Св. Анна“ във Варна поиска спешна финансова помощ от общината

          Бащата на починалото дете твърди, че по време на транспорта кислородната бутилка се е разкачила. Около 15:00 часа на семейството е съобщено за фаталния край, след което роднините са повикали полиция на място.

          От лечебното заведение посочиха, че според първоначалните данни бебето е било с тежко вродено заболяване. Говорителят на УМБАЛ „Света Анна“ Антон Луков обясни, че веднага след раждането са регистрирани дихателни проблеми и е установено, че белите дробове на новороденото не са били разгърнати.

