Министър Околийски разпореди проверка в „Св. Анна“ заради смъртта на новородено

Министърът на здравеопазването Михаил Околийски разпореди спешна проверка в столичната УМБАЛ „Св. Анна“ след смъртен случай на новородено. В лечебното заведение влизат инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и служители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от ведомството.

- Реклама -

Екипите трябва да изяснят всички факти и обстоятелства около инцидента. Новината, че Трагедия в „Св. Анна“:Околийски разпореди спешна проверка след смъртта на новородено, предизвика незабавна реакция от страна на отговорните институции.

Момченцето е родено вчера около 13:00 часа чрез планирано секцио. Майката е 17-годишна жена от Ихтиман, а теглото на бебето е било 3000 грама. Веднага след раждането медиците са уведомили близките, че детето има проблеми със сърцето и белите дробове, поради което е предприет опит за транспортиране до неонатологията на „Майчин дом“.

Бащата на починалото дете твърди, че по време на транспорта кислородната бутилка се е разкачила. Около 15:00 часа на семейството е съобщено за фаталния край, след което роднините са повикали полиция на място.

От лечебното заведение посочиха, че според първоначалните данни бебето е било с тежко вродено заболяване. Говорителят на УМБАЛ „Света Анна“ Антон Луков обясни, че веднага след раждането са регистрирани дихателни проблеми и е установено, че белите дробове на новороденото не са били разгърнати.