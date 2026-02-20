НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПравосъдие

          Министърът Янкулов свиква заседание на ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор на мястото на Сарафов

          Състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава

          20 февруари 2026 | 11:19
          Снимка: БГНЕС
          Министърът на правосъдието Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26.02.2026 г. В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

          В мотивите си министър Янкулов насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

          Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правоприлагането, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор.

          Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.

          Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“, разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, пише министър Янкулов.

          Към настоящия момент нищо от аферата „Осемте джуджета“ не е убедително изяснено от фактически ръководената от Борислав Сарафов институция.

          В искането са изложени подробни мотиви защо министър Янкулов счита, че именно пленумът на Висшия съдебен съвет е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос.

