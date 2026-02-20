Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе среща в Министерския съвет с представители на младежки организации, участвали в антиправителствените демонстрации и протестите на медиците през изминалата 2025 г. Основна тема на разговорите беше отчуждението на младите хора от политическия процес и липсата на доверие в институциите.

Александър Танев от обединението „Студенти против мафията“ беше категоричен, че никой от присъстващите на срещата няма да участва в партийни листи за предстоящите избори. Танев стана известен през декември миналата година, когато ръководена от него група студенти окупира аулата на СУ с искания за спазване на законността.

Вместо политическа кариера, младежите ще се фокусират върху граждански контрол. Василена Димитрова от инициативния комитет „Бъдеще в България“ съобщи, че млади лекари ще се включат в изборния процес като наблюдатели. Организацията проведе серия от национални протести през есента на 2025 г. с настояване за достойни условия на труд в здравния сектор.

Гюров, който по-рано този месец получи мандат за съставяне на служебно правителство, отбеляза, че младите имат високи очаквания за спазването на обществения договор.