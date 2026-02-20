Моментът на истината: Тръмп разсекретява документите за НЛО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разпореди публикуването на всички правителствени данни, свързани с извънземни, неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и неидентифицирани въздушни явления.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social той посочи, че решението е продиктувано от „огромния обществен интерес“ по темата.

„Въз основа на проявения огромен интерес ще наредя на министъра на войната и други ресорни министерства и агенции да започнат процеса на идентифициране и публикуване на правителствени досиета, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни летящи явления и неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и всяка друга информация, свързана с тези изключително сложни, но крайно интересни и важни въпроси. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!“

Поводът – изказване на Барак Обама

Изявлението на Тръмп идва след широко обсъждано интервю на бившия президент Барак Обама. В него Обама заяви, че смята за статистически вероятно да съществува живот във вселената, но подчерта, че по време на неговия мандат няма доказателства за осъществен контакт с извънземни.

Той отхвърли и конспиративните теории около Зона 51 в щата Невада, където според популярни митове американското правителство укрива доказателства за извънземен живот.

Какво означава това на практика

През последните години Пентагонът вече публикува част от данните за т.нар. UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Обещанието на Тръмп обаче предполага по-широко разсекретяване на архиви, ако действително бъде задействана такава процедура.