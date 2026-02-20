НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Моментът на истината: Тръмп разсекретява документите за НЛО

          20 февруари 2026 | 10:27 1620
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разпореди публикуването на всички правителствени данни, свързани с извънземни, неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и неидентифицирани въздушни явления.

          В публикация в социалната си мрежа Truth Social той посочи, че решението е продиктувано от „огромния обществен интерес“ по темата.

          „Въз основа на проявения огромен интерес ще наредя на министъра на войната и други ресорни министерства и агенции да започнат процеса на идентифициране и публикуване на правителствени досиета, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни летящи явления и неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и всяка друга информация, свързана с тези изключително сложни, но крайно интересни и важни въпроси. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!“

          Поводът – изказване на Барак Обама

          Изявлението на Тръмп идва след широко обсъждано интервю на бившия президент Барак Обама. В него Обама заяви, че смята за статистически вероятно да съществува живот във вселената, но подчерта, че по време на неговия мандат няма доказателства за осъществен контакт с извънземни.

          Той отхвърли и конспиративните теории около Зона 51 в щата Невада, където според популярни митове американското правителство укрива доказателства за извънземен живот.

          Обама: Няма доказателства извънземни да са имали контакт с нас

          Какво означава това на практика

          През последните години Пентагонът вече публикува част от данните за т.нар. UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Обещанието на Тръмп обаче предполага по-широко разсекретяване на архиви, ако действително бъде задействана такава процедура.

