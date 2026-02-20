Министърът на външните работи на Република Северна Македония (РСМ) Тимчо Муцунски проведе телефонен разговор с новия български служебен външен министър Надежда Нейнски и предложи организирането на двустранна среща. Новината съобщи самият той чрез публикация в профила си във Facebook.

Контактът идва само ден, след като Надежда Нейнски е новият служебен външен министър в кабинета на Андрей Гюров. Тя пое поста официално, когато служебният кабинет „Гюров“ пое властта по-рано тази седмица, завръщайки се начело на българската дипломация след мандата си в правителството на Иван Костов.

В разговора Муцунски е поздравил българския си колега и е пожелал успех в работата ѝ.

„Подчертах, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество“, написа дипломатът и уточни, че е инициирал среща в бъдещ период.

Изявлението бележи промяна в тона след напрежението от края на януари. Тогава външният министър на РСМ съобщи, че България е отказала да се проведе среща, уговорена от държави от ЕС, което предизвика остра реакция от София. Последва ново напрежение по оста София-Скопие, след като МВнР на РСМ обвини България, че се държи като „рецензент“ спрямо изказванията на македонските политици.