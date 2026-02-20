Над 20 000 кутии контрабандни цигари задържани на „Капитан Андреево“

Общо 20 630 кутии контрабандни цигари са задържани при две отделни проверки на МП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“. Товарните автомобили са влизали в страната от Турция.

- Реклама -

На 18 февруари, около обяд, на пункта пристига камион с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи за превоз на групажна стока, основно панелни радиатори за баня и картонени изделия, предназначени от Турция за Франция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура, която отчита зони с подозрителна плътност.

При последвалия физически контрол митническите служители откриват, че в кутиите вместо радиатори са укрити стекове с цигари. Установени са 212 600 къса (10 630 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Ден по-рано – на 17 февруари, при проверка на друг товарен автомобил с турска регистрация, са открити 200 000 къса (10 000 кутии) контрабандни цигари. Тютюневите изделия били укрити в пет сандъка, част от деклариран товар – мебели и части за тях, предназначени за страни от Западна Европа.

Контрабандните тютюневи изделия са задържани, а на двамата шофьори – турски граждани, са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.

Само преди седмица митническите служители на пункта откриха близо 5 000 000 къса цигари в камион, превозващ стока от Турция за Нидерландия.