Не допуснаха Беларус на заседание на Съвета за мир

Министърът на външните работи на Беларус Максим Риженков не успя да присъства на първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, защото му беше отказана виза.
Беларуското външно министерство съобщи това в социалната медийна платформа X. Ведомството отбеляза, че документите са подадени навреме и всички процедури са спазени, но визи за делегацията така и не са издадени.
Беларуското външно министерство добави, че е информирало САЩ предварително, че Риженков ще представлява страната на събитието. Поканата на Вашингтон е била адресирана до президента Александър Лукашенко.
„Ако не се спазват дори основни формалности, за какъв „мир“ говорим?“, се казва в изявление на беларуското министерство.