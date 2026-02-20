Нефтено петно край Созопол засилва опасенията за потъналия кораб с трима рибари

Продължава издирването на тримата рибари, изчезнали в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на плавателния им съд се изгуби в сряда преди обед.
В района, където за последно е засечен корабът, е открито нефтено петно. На борда са били капитанът Христо Спасов, 25-годишният му син и още един член на екипажа. Те са отплавали в понеделник на лов за акула, въпреки предупреждения от близките си.
Корабът все още не е открит, но има предположения, че се намира на дъното на морето – на около 30 метра дълбочина и приблизително 5 километра от брега.
Опитният водолаз Найден Недев съобщи, че при оглед в района е забелязано петно от гориво близо до мястото, където е изчезнал сигналът на съда.
По думите му дълбочината в района е около 28 метра, а морското дъно е равно – пясък или тиня. Той уточни, че не е имал възможност за детайлен подводен оглед.
Недев смята, че вероятността петното да е от друг източник е минимална.
Междувременно продължават обходите по крайбрежието. Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев заяви, че доброволческите действия няма да бъдат прекратени.
По думите му са сформирани осем екипа, които са обходили цялата крайбрежна територия на общината.
Той потвърди информацията за откритото петно от гориво и подчерта, че очаква повече яснота от компетентните институции – „Гранична полиция“ и „Морска администрация“.
В издирвателната операция се включва и турски кораб от най-близкото пристанище Инеада.
Акцията продължава, но към момента няма потвърдена информация за откриване на плавателния съд. Надеждите за благоприятна развръзка намаляват с всеки изминал ден.