Нефтено петно край Созопол засилва опасенията за потъналия кораб с трима рибари

Продължава издирването на тримата рибари, изчезнали в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на плавателния им съд се изгуби в сряда преди обед.

В района, където за последно е засечен корабът, е открито нефтено петно. На борда са били капитанът Христо Спасов, 25-годишният му син и още един член на екипажа. Те са отплавали в понеделник на лов за акула, въпреки предупреждения от близките си.

Корабът все още не е открит, но има предположения, че се намира на дъното на морето – на около 30 метра дълбочина и приблизително 5 километра от брега.

Опитният водолаз Найден Недев съобщи, че при оглед в района е забелязано петно от гориво близо до мястото, където е изчезнал сигналът на съда.

„Намерихме едно петно от разлив на нафта, което ни показва, че корабът е някъде там в района“, заяви Недев.

По думите му дълбочината в района е около 28 метра, а морското дъно е равно – пясък или тиня. Той уточни, че не е имал възможност за детайлен подводен оглед.

„На сонара не можах да видя нищо. Нямах достатъчно време да обхождам района“, посочи водолазът.

Недев смята, че вероятността петното да е от друг източник е минимална.

„В този район вероятността да има петно от нещо друго е минимална. Не мога да кажа на 100%, но за мен корабът е там, долу потънал.“

Междувременно продължават обходите по крайбрежието. Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев заяви, че доброволческите действия няма да бъдат прекратени.

„Ще продължат обходите. Ние започнахме още в сряда късно следобед, когато вече беше ясно, че има трагедия“, каза Янакиев.

По думите му са сформирани осем екипа, които са обходили цялата крайбрежна територия на общината.

„Обиколихме крайбрежната територия на общината, не намерихме каквото и да било, което да говори за корабокрушение“, посочи кметът.

Той потвърди информацията за откритото петно от гориво и подчерта, че очаква повече яснота от компетентните институции – „Гранична полиция“ и „Морска администрация“.

В издирвателната операция се включва и турски кораб от най-близкото пристанище Инеада.

Акцията продължава, но към момента няма потвърдена информация за откриване на плавателния съд. Надеждите за благоприятна развръзка намаляват с всеки изминал ден.