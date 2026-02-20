Неонатологичното отделение на СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов“ във Варна вече разполага с 20 нови бебешки легла. Оборудването е осигурено след инициатива на фондация „Нашите недоносени деца“, съобщиха от организацията.

- Реклама -

Средствата са събрани за по-малко от седмица през декември благодарение на активността на множество дарители. Новите легла ще повишат комфорта и безопасността на новородените, които изискват специализирани грижи и медицинско наблюдение в първите дни след раждането.

Неонатологията във варненската болница е с трето, най-високо ниво на компетентност. Звеното поема най-тежките случаи от областите Варна, Шумен, Добрич и Търговище, включително бебета с тегло под 1200 грама.

Годишно в лечебното заведение проплакват около 1800 деца. Делът на недоносените достига 12%, което е над средното ниво, тъй като болницата приема всички рискови бременности от региона. В момента в интензивния сектор екипът се грижи за петима пациенти, като най-малкото дете е момиченце с тегло 800 грама.

От фондация „Нашите недоносени деца“ изразиха признателност към всички граждани, подкрепили обновяването на материалната база в най-голямата неонатология във Варна.