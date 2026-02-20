НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Футбол

          Неймар спира с футбола в края на годината?

          "Сърцето ми ще подскаже какво решение да взема" - каза 34-годишният играч

          20 февруари 2026 | 12:14 120
          Снимка: БГНЕС
          Неймар намекна, че може да прекрати футболната си кариера в края на 2026 г. В интервю за Caze TV бразилецът сподели, че може да окачи бутонките след няколко месеца в края на договора си със Сантос.

          „Не знам какво ми е отредило бъдещето. Не знам как ще изглежда следващата година. Може би до декември, ще искам да се пенсионирам. Сега живея ден за ден. Тази година е много важна, не само за Сантос, но и за бразилския национален отбор, тъй като има Световно първенство. За мен е огромно предизвикателство. Сърцето ми ще подскаже какво решение да взема“, каза 34-годишният футболист, който е раздиран от проблеми с контузии в последните години.

          Неймар е бивш играч на Барселона и Пари Сен Жермен. Той е рекордьор по голове за националния отбор на Бразилия със 79 в 128 мача.

