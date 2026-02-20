НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияКрими

          Нощен сценарий с „комисар“ и „свещеник“ завърши със 7 месеца условно за ало измамник

          Мъж от село Априлово получи присъда, след като взел 6100 евро след инсценирани разговори с „комисар“ и „свещеник“

          20 февруари 2026 | 15:08 610
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Осъдителна присъда е постановена срещу участник в телефонна измама, съобщиха от полицията. Разследването е проведено от служители на Районно управление – Правец под ръководството на прокуратурата.

          - Реклама -
            
            

          Осъденият е криминално проявен 50-годишен мъж от село Априлово, привлечен към наказателна отговорност за участие в схема за ало измама. Той беше задържан на 16 февруари на ГКПП – Русе, като при проверка на автомобила му е открит плик с 6000 евро.

          Задържаха 20-годишен за две крупни телефонни измами във Варненско Задържаха 20-годишен за две крупни телефонни измами във Варненско

          В хода на оперативно-издирвателните действия е установено, че парите са взети от възрастна жена от Правец. В продължили няколко часа нощни разговори по домашния и мобилния ѝ телефон тя била въведена в заблуждение, че разговаря първо с „комисар“, а след това и със „свещеник“. Обяснено ѝ било, че трябва да изтегли и предаде спестяванията си за защита и като дарение.

          Жената била инструктирана да използва и „кодова реплика“ при предаването на сумата. Разтревожена, тя изпълнила указанията и предала 6100 евро на непознатия мъж, който отишъл на адреса ѝ.

          Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото

          След бързото приключване на досъдебното производство извършителят е бил привлечен като обвиняем. Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, с 3 години изпитателен срок, като присъдата е влязла в сила.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          Пламена Ганева -
          Президентът Илияна Йотова освободи Стоил Цицелков като вицепремиер след скандал около биографията му. Решението идва часове след подадената оставка.
          Крими

          Жена изтегли над 70 000 евро от чужда карта в Берковица

          Десислава Димитрова -
          Задържаха 57-годишна жена, източила 70 600 евро от чужда банкова карта в Берковица, съобщиха от полицията.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions