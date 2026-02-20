Нощен сценарий с „комисар“ и „свещеник“ завърши със 7 месеца условно за ало измамник

Осъдителна присъда е постановена срещу участник в телефонна измама, съобщиха от полицията. Разследването е проведено от служители на Районно управление – Правец под ръководството на прокуратурата.

Осъденият е криминално проявен 50-годишен мъж от село Априлово, привлечен към наказателна отговорност за участие в схема за ало измама. Той беше задържан на 16 февруари на ГКПП – Русе, като при проверка на автомобила му е открит плик с 6000 евро.

В хода на оперативно-издирвателните действия е установено, че парите са взети от възрастна жена от Правец. В продължили няколко часа нощни разговори по домашния и мобилния ѝ телефон тя била въведена в заблуждение, че разговаря първо с „комисар“, а след това и със „свещеник“. Обяснено ѝ било, че трябва да изтегли и предаде спестяванията си за защита и като дарение.

Жената била инструктирана да използва и „кодова реплика“ при предаването на сумата. Разтревожена, тя изпълнила указанията и предала 6100 евро на непознатия мъж, който отишъл на адреса ѝ.

След бързото приключване на досъдебното производство извършителят е бил привлечен като обвиняем. Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, с 3 години изпитателен срок, като присъдата е влязла в сила.