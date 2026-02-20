Нов обрат около принц Андрю: полицията претърси бившата му резиденция

Полицията извърши обиски в бивша резиденция на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на британския крал Чарлз III, съобщава вестник „Гардиън“.

Действията на органите на реда са осъществени в петък, 20 февруари, след като той е бил освободен след разпит.

Обиските са проведени в имението Сандрингам в Източна Англия, където Андрю е живял със съпругата си, преди да бъде отстранен от кралските имоти заради скандала, свързан с американския финансист и осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Според изданието паралелно са се провеждали следствени действия и в имението Royal Lodge в Южна Англия.

Ден по-рано – на 19 февруари – полицията е арестувала Андрю Маунтбатън-Уиндзор в рамките на разследване по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Той е бил освободен след 12-часов разпит.