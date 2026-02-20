НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългария

          Новият шеф на МВР изолира главния секретар. Георги Кандев го сменя

          20 февруари 2026 | 16:50 16750
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Новият шеф на МВР Емил Дечев е изолирал сегашния главен секретар Мирослав Рашков. Това е станало още щом влязъл в министерския кабинет на ул. „Шести септември“.

          - Реклама -
            
            

          Според източници на Евроком за поста се готви рокада. Предполага се, че в стола на професионалист №1 ще седне Георги Кандев – сега офицер за връзка на вътрешното ведомство в Сърбия и Черна гора.

          Даниел Митов предаде поста на вътрешен министър на Емил Дечев Даниел Митов предаде поста на вътрешен министър на Емил Дечев

          Говори се, че е спусната устна заповед към полицейските директори в страната да не се изпълняват разпорежданията на Рашков. Според мълвата Мирослав Рашков е от кръга на друг бивш главен секретар Светлозар Лазаров и той не се ползва с доверието на Емил Дечев. Твърди се, че в момента се правят опити за затопляне на отношенията през президентската институция. Дали усилията ще дадат резултат, предстои да разберем.

          Това, което направи впечатление е, че Мирослав Рашков не се появи пред медиите, за да даде подробности за трагедията „Петрохан“.

          След назначаването му за служебен министър на МВР: Освободиха Емил Дечев като съдия След назначаването му за служебен министър на МВР: Освободиха Емил Дечев като съдия

          Спряганият за бъдещ главен секретар Георги Кандев е бил на различни постове в ГДНП. Минал е на обучение през Националната академия на ФБР. Бил е директор на ОДВМР-Благоевград.

          Заместници на Емил Дечев ще бъдат Ивелина Дундакова и считания за „ястреб“ Иван Анчев, който е съпредседател на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България..

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети

          Никола Павлов -
          Все още на терминал 1 са разположени 6 американски "летящи цистерни"
          Крими

          Борислав Сандов за случая „Петрохан“: Разказ за „спечелена битка срещу дървената мафия“

          Десислава Димитрова -
          Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов публикува във Facebook позиция, в която говори за „спечелена битка срещу дървената мафия“ и дава своята гледна точка по случая „Петрохан“.
          Инциденти

          Тежка катастрофа край Хасково: Двама загинаха, майка и дете са пострадали

          Росица Николаева -
          Загиналите са водачът на автомобила и една от спътниците му
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions