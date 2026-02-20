Новият в Левски изтъкна къде е най-добър

Новият защитник на Левски Стипе Вуликич говори за първи път като футболист на „сините“, след като подписа договор до края 2028 година. Идващият от Сампдория хърватин си припомни първите стъпки във футбола и изтъкна трите си най-силни качества.

- Реклама -

„Играя като ляв централен защитник. Започнах с футбола, когато тръгнах на училище. Спомням си, че чаках с нетърпение да свършат часовете, за да отида на тренировка и да се забавлявам с приятелите си“, казва юношата на Хайдук Сплит във видео, споделено от „сините“.

„Трите ми най-силни качества като футболист са: левият ми крак, доста съм висок и затова смятам, че съм добър във въздушните единоборства и играта ми с глава. Вече играя за Левски София и ще дам най-доброто от себе си“, добавя хърватинът.

Новото попълнение на Левски си избра номер на фланелката – №6.

Хърватинът си написа “отличен” (6) на дъската и отсече “Номер 6 е тук!”.