      петък, 20.02.26
          Новият в Левски изтъкна къде е най-добър

          Ще дам най-доброто от себе си, обеща Стипе Вуликич

          20 февруари 2026 | 21:48 421
          Сподели
          Новият защитник на Левски Стипе Вуликич говори за първи път като футболист на „сините“, след като подписа договор до края 2028 година. Идващият от Сампдория хърватин си припомни първите стъпки във футбола и изтъкна трите си най-силни качества.

          „Играя като ляв централен защитник. Започнах с футбола, когато тръгнах на училище. Спомням си, че чаках с нетърпение да свършат часовете, за да отида на тренировка и да се забавлявам с приятелите си“, казва юношата на Хайдук Сплит във видео, споделено от „сините“.

          „Трите ми най-силни качества като футболист са: левият ми крак, доста съм висок и затова смятам, че съм добър във въздушните единоборства и играта ми с глава. Вече играя за Левски София и ще дам най-доброто от себе си“, добавя хърватинът.

          Новото попълнение на Левски си избра номер на фланелката – №6.
          Хърватинът си написа “отличен” (6) на дъската и отсече “Номер 6 е тук!”.

          „Знам, че публиката на Левски е много голяма. Нямам търпение да се видим на стадиона", завърши той
          Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година
          Домакините започнаха по-активно и искаха дузпа в 10-ата минута
