NYT: Първото споразумение е сключено: приятели на Тръмп тихомълком възобновяват бизнеса с Русия

След руската инвазия в Украйна, САЩ и голяма част от Запада на практика прекъснаха икономическите си връзки с Москва. Но откакто се завърна в Белия дом преди повече от година, Доналд Тръмп мечтае за „огромните възможности“ на споразуменията с Русия, ако войната приключи. The New York Times пише инвеститор от Тексас, свързан със семейство Тръмп, в момента проучва възможни сделки с руски компании, въпреки че боевете в Украйна продължават.

Инвеститорът Джентри Бийч обяви, че миналата есен „тихомълком“ е подписал споразумение с Новатек, една от най-големите руски енергийни компании, за разработване на природен газ в Аляска. Проектът е в ранен етап и включва използването на мобилен завод за втечнен природен газ (ВПГ), който вече се строи в завода на Новатек в Мурманска област, Русия.

Проектът ще бъде подобен на подхода, разработен от Новатек за транспортиране на газ от отдалечената руска Арктика: преобразуването му във ВПГ в събирателен завод и транспортирането му с ледоразбивач.

Споразумението показва как Тръмп започва да връща Русия обратно в западния икономически поток, въпреки че Владимир Путин не показва никакви признаци за прекратяване на инвазията си в Украйна, а санкциите на Вашингтон срещу Москва остават в сила.

Ще възобновят ли САЩ бизнеса си с Русия?

Много американски компании се опитаха да се откажат от бизнес отношенията си с Русия след инвазията на Путин в Украйна през 2022 г., изправени пред засилени западни санкции и политически натиск. При Тръмп този натиск отслабна. Споразумението на Бийч може да бъде важен етап, особено след като мирните преговори в Украйна, посредничени от САЩ, се проточват.

По-голямата част от американския корпоративен свят, който някога е гледал на Русия като на горещ развиващ се пазар с нарастваща средна класа, остава скептичен относно завръщането в страната поради политическа несигурност и ограничен потенциал за печалба.

Интересът към по-тясно сътрудничество с Русия обаче остава висок сред компаниите в секторите на медицинските технологии, фармацевтиката и потребителските стоки.

Сделката на Бийч може да е първият известен случай, в който американски инвеститор формализира нов бизнес проект с голяма руска компания, откакто Кремъл започна да предлага възможности за сключване на сделки на администрацията на Тръмп преди година.

Икономическият пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, предложи на американския си колега Стив Уиткоф множество потенциални сделки, включително съвместни продажби на газ за Европа и изграждането на подводен тунел от Русия до Аляска.

Бившият изпълнителен директор на Ernst & Young Пол Остлинг, който е бил в бордовете на руски корпорации преди пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., обаче отбелязва, че рисковете в Русия сега са толкова високи, че само тези със силни политически връзки имат шанс успешно да навлязат на пазара.