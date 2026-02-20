НА ЖИВО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияПолитика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          20 февруари 2026 | 15:53 320
          Снимка БГНЕС
          Сподели
          Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

          Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров, но по-рано днес обяви, че се оттегля от поста.

          Решението идва след разразил се скандал около неговата биография като член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха информация за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

          В парламента темата предизвика остри реакции, като от трибуната бяха отправени тежки обвинения по адрес на вече бившия вицепремиер.

          От своя страна Цицелков заяви, че срещу него и кабинета се води „масирана атака“ и обяви, че ще защити правата си по съдебен ред заради „незаконно разпространение на лични данни и злоупотреба с власт“.

