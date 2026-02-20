ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Цицелков беше назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров, но по-рано днес обяви, че се оттегля от поста.

Решението идва след разразил се скандал около неговата биография като член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха информация за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

В парламента темата предизвика остри реакции, като от трибуната бяха отправени тежки обвинения по адрес на вече бившия вицепремиер.

От своя страна Цицелков заяви, че срещу него и кабинета се води „масирана атака“ и обяви, че ще защити правата си по съдебен ред заради „незаконно разпространение на лични данни и злоупотреба с власт“.