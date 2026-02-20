НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          ОИК прекрати мандата на Трайчо Трайков като кмет на „Средец“

          Решението идва след назначаването му за служебен министър на енергетиката в кабинета на Андрей Гюров

          20 февруари 2026 | 14:49 1210
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Със свое решение Столичната общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“, след като той беше избран за служебен министър на енергетиката.

          Процедурата е задействана след подадено от Трайков заявление, изпратено по електронната поща на 18 февруари и заведено с входящ номер на следващия ден. В документа той посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и предстои да положи клетва пред Народното събрание. От комисията уточняват, че искането е внесено от легитимирано лице и отговаря на законовите изисквания.

          Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет

          В брой 19 на Държавен вестник от 19 февруари 2026 г. е обнародван указ на президента за назначаване на служебното правителство, в което Трайков поема поста министър на енергетиката. Той беше обявен за избран районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г., издигнат от местна коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (Спаси София).

          В решението на ОИК – Столична е посочено, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за министър. Комисията анулира и издаденото удостоверение на Трайков като районен кмет.

          Трайчо Трайков е предложен за служебен министър на енергетиĸата Трайчо Трайков е предложен за служебен министър на енергетиĸата

          Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок чрез ОИК – Столична пред Административен съд – София-град. Препис ще бъде изпратен на Централната избирателна комисия и на председателя на Столичния общински съвет за сведение и изпълнение.

          Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност вчера. След полагането на клетва в парламента, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

