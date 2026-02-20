НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияОбщество

          Опасно време: Оранжев код за снеговалежи утре (КАРТА)

          20 февруари 2026 | 13:09 510
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен за събота, 21 февруари, в 9 области от Централна и Източна България, както и в Родопите. Предупреждение от първа степен, код „жълто“ е в сила за още 11 региона. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупредиха за опасност от виелици и снегонавявания и призоваха шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зимни условия автомобили.

          - Реклама -
            
            
          Карта НИМХ

          Предупреждението идва само два дни след като бе обявено частично бедствено положение в Смолян заради обилния сняг, който затвори пътища и остави села без достъп. Още в началото на месеца АПИ въведе ограничения в планинските проходи заради интензивни валежи, като над 500 машини обработваха мрежата.

          Областните пътни управления следят прогнозите и са в готовност за обработка на настилките. Приоритет за снегопочистващите фирми са автомагистралите, първокласната пътна мрежа и проходите, които свързват Северна и Южна България. От пътната агенция уточниха, че е възможно временно затваряне на отделни участъци за почистване при силен вятър или намалена видимост.

          Експертите съветват водачите да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от неподготвени превозни средства затруднява работата на екипите и пътуването на всички останали.

          Актуална информация за пътната обстановка е налична на сайта на АПИ и на денонощния телефон 0700 130 20. Ситуационният център на ведомството събира данни за състоянието на републиканските пътища в 24-часов режим.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          Екип Евроком -
          Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ
          Общество

          Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

          Дамяна Караджова -
          Гмуркачка, познавала групата, отрича слухове за незаконни дейности и разказва за духовните практики на лама Иво
          Война

          ВСУ съобщиха за успехи на Южния фронт: блокирали са придвижването на руските войски

          Христо Иванов -
          Волошин отбеляза, че руснаците са започнали да използват управляеми авиобомби по-често срещу град Запорожие.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions