Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен за събота, 21 февруари, в 9 области от Централна и Източна България, както и в Родопите. Предупреждение от първа степен, код „жълто“ е в сила за още 11 региона. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предупредиха за опасност от виелици и снегонавявания и призоваха шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зимни условия автомобили.

Карта НИМХ

Предупреждението идва само два дни след като бе обявено частично бедствено положение в Смолян заради обилния сняг, който затвори пътища и остави села без достъп. Още в началото на месеца АПИ въведе ограничения в планинските проходи заради интензивни валежи, като над 500 машини обработваха мрежата.

Областните пътни управления следят прогнозите и са в готовност за обработка на настилките. Приоритет за снегопочистващите фирми са автомагистралите, първокласната пътна мрежа и проходите, които свързват Северна и Южна България. От пътната агенция уточниха, че е възможно временно затваряне на отделни участъци за почистване при силен вятър или намалена видимост.

Експертите съветват водачите да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от неподготвени превозни средства затруднява работата на екипите и пътуването на всички останали.

Актуална информация за пътната обстановка е налична на сайта на АПИ и на денонощния телефон 0700 130 20. Ситуационният център на ведомството събира данни за състоянието на републиканските пътища в 24-часов режим.