      петък, 20.02.26
          Орбан заплаши да спре тока на Украйна при ново напрежение

          20 февруари 2026 | 08:24 250
          Снимка: БГНЕС
          Унгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за Украйна, ако Киев „продължи да се намесва в доставките на руски петрол“, предаде ДПА.

          „Не искам да заплашвам или да предупреждавам. Но Украйна получава значителна част от електроенергията си през Унгария“, заяви Орбан пред местни журналисти във Вашингтон.

          Унгарският лидер настоя, че Киев трябва да прекрати това, което той определя като опити за създаване на напрежение и изнудване, като подчерта, че Будапеща може да обмисли „ответни мерки“.

          От края на януари руски петрол не достига до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, което прекъсва доставки, от които Унгария и Словакия са силно зависими. В отговор Будапеща и Братислава спряха доставките на гориво за Украйна.

          Орбан, който е изправен пред парламентарни избори на 12 април, твърди, че Киев цели да отслаби позициите му преди вота и да повиши разходите за отопление в Унгария чрез блокиране на тръбопровода.

          Без да представя доказателства, той заяви, че опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, е „финансирана от Украйна“, както и че Украйна, Европейският съюз и Германия са сключили „таен заговор“ срещу него на конференцията по сигурност в Мюнхен.

          За първи път от 16 години Орбан е изправен пред сериозно предизвикателство за властта си. Социологическите проучвания през последните месеци показват преднина от осем до десет процентни пункта за ТИСА спрямо управляващата партия ФИДЕС.

          От началото на руската инвазия в Украйна Орбан нееднократно е блокирал или забавял европейска помощ за Киев и санкции срещу Москва, определяйки политиката на ЕС като „подстрекателска към война“.

          Изявленията му бяха направени след първото заседание на новия Съвет за мир на президента Доналд Тръмп – орган, в който Унгария и България са единствените държави членки на ЕС.

