Освободиха принц Андрю от ареста след задържането по случая Епстийн

По-малкият брат на крал Чарлз, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, беше освободен от ареста в четвъртък вечерта, след като беше арестуван по подозрение за неправомерно поведение след твърдения, че е предал поверителни правителствени документи на Джефри Епстийн.

66-годишният Маунтбатън-Уиндзор прекара деня в разпит от детективи в полицията на Темз Вали. По-рано този месец полицията обяви, че разследва твърдения, че докато е бил специален търговски представител, той може да е предал документи на починал осъден сексуален престъпник, съобщава Reuters.

Арестът на член на кралското семейство, който е осми по ред за наследяване на трона, е безпрецедентен в съвременната история.

„Бях дълбоко обезпокоен да науча новините относно Андрю Маунтбатън-Уиндзор и твърденията за неправомерно поведение“, заяви крал Чарлз III в изявление.

Свидетел на Reuters видя принц Андрю да напуска полицейски участък в Айлшам, Източна Англия, в четвъртък вечерта. Снимка след освобождаването му го показва седнал в кола, изглеждащ видимо разтърсен.

Полицията на Темз Вали съобщи, че мъжът е бил освободен, но разследването продължава.

Бъкингамският дворец заяви, че не е бил информиран предварително за ареста, но кралят подчерта, че правоохранителните органи са имали „пълната и безусловна подкрепа и сътрудничество“ на семейството.

„Нека бъда ясен: законът трябва да надделее“, заяви монархът.

Маунтбатън-Уиндзор, вторият син на покойната кралица Елизабет II, винаги е отричал всякакви нарушения заедно с Епстийн, признавайки само, че съжалява за приятелството им.

Повече от 3 милиона страници документи, публикувани от правителството на САЩ по случая с Епщайн, разкриват, че през 2010 г. Маунтбатън-Уиндзор може да е изпращал на Епстийн доклади за Виетнам, Сингапур и други страни, които е посещавал по време на официални пътувания.

През 2011 г. той подаде оставка като специален представител за търговията след първите нашумели разкрития за връзките му с Епстийн.

Разследването се отнася до евентуално длъжностно нарушение – престъпление по общото право, което носи максимално наказание доживотен затвор.