Отговор на „Искандер“ и „Кинжал“: САЩ изпитват нов радар за Patriot

Американската армия е отпуснала на Lockheed Martin 33,8 милиона долара за подкрепа на наземни и пускови изпитания на радара Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) на системата за противовъздушна отбрана Patriot. Това включва тестване на способността на системата да прехваща балистични и хиперзвукови ракети, като „Искандер-М“ и „Кинжал“. Както пише Defense Express, работата по този договор се очаква да приключи до 31 март 2027 г.

- Реклама -

Изданието отбелязва, че LTAMDS е създадена, за да се справи с един от основните недостатъци на системата за противовъздушна отбрана Patriot: ограниченото ѝ секторно покритие. Настоящите радари AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 осигуряват само откриване и насочване в ограничен сектор, което позволява ракетите да бъдат „пускани“ през слепи зони.

Сега, както отбелязват анализаторите, новият радар има три радара, осигуряващи 360-градусово зрително поле. Това минимизира възможността вражеските ракети и дронове да се „изплъзнат“ зад системите за противовъздушна отбрана.

Самата система LTAMDS в момента се подлага на тестове, за да се валидират възможностите ѝ в различни условия. За американската армия, която в момента модернизира системите си, е важно да се провери дали всичко работи по предназначение и се представя толкова добре, колкото трябва.

„Новият радар вече е влязъл в серийно производство, с планиран годишен производствен темп от 12 бройки. Компанията дори е осигурила първата си чуждестранна поръчка – от Полша за своя Patriot, като производството на антени също е локализирано там. Производителят Raytheon обаче вече получава множество съобщения за интерес от много други клиенти. Съответно, обемите на производство се планират да се увеличат незабавно до 18 бройки годишно или с 50%“, се казва в статията.

Отбелязва се също, че производството на LTAMDS в момента е осигурено до 2030 г., за което САЩ постепенно ще отпуснат 1,025 милиарда долара. Всъщност това би трябвало да се превърне в основния радар за бъдещи доставки на Patriot, въпреки че вероятно ще увеличи цената на една система за противоракетна отбрана.