      петък, 20.02.26
          Отиде си актьорът от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн

          Звездата от Grey's Anatomy и Euphoria загуби битката с амиотрофична латерална склероза

          20 февруари 2026 | 07:59 590
          Дамяна Караджова
          Актьорът Ерик Дейн, познат на зрителите с ролите си в хитовите сериали „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, е починал на 53-годишна възраст, съобщава „Скай нюз“.

          Дейн страдаше от амиотрофична латерална склероза (ALS) – тежко невродегенеративно заболяване, известно още като болестта на Лу Гериг. Той публично обяви диагнозата си миналата година и се превърна в активен застъпник за повишаване на осведомеността за болестта.

          В изявление семейството му посочва:

          „Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, своята всеотдайна съпруга и двете си прекрасни дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят.“

          Близките му го описват като човек, решен да направи промяна за другите, засегнати от заболяването, и подчертават, че ще бъде „помнен с обич“, а липсата му е „дълбока“.

          „Ерик обожаваше своите почитатели и завинаги ще бъде благодарен за вълната от любов и подкрепа, която получи.“

          Смъртта му предизвика вълна от реакции сред фенове и колеги от телевизионната и филмовата индустрия, които го запомниха не само като талантлив актьор, но и като отдаден баща и съпруг.

