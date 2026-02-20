Отиде си актьорът от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн

Актьорът Ерик Дейн, познат на зрителите с ролите си в хитовите сериали „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, е починал на 53-годишна възраст, съобщава „Скай нюз“.

Дейн страдаше от амиотрофична латерална склероза (ALS) – тежко невродегенеративно заболяване, известно още като болестта на Лу Гериг. Той публично обяви диагнозата си миналата година и се превърна в активен застъпник за повишаване на осведомеността за болестта.

В изявление семейството му посочва:

„Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, своята всеотдайна съпруга и двете си прекрасни дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят.“

Близките му го описват като човек, решен да направи промяна за другите, засегнати от заболяването, и подчертават, че ще бъде „помнен с обич“, а липсата му е „дълбока“.

„Ерик обожаваше своите почитатели и завинаги ще бъде благодарен за вълната от любов и подкрепа, която получи.“

Смъртта му предизвика вълна от реакции сред фенове и колеги от телевизионната и филмовата индустрия, които го запомниха не само като талантлив актьор, но и като отдаден баща и съпруг.