Отиде си актьорът от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн

Актьорът Ерик Дейн, познат на зрителите с ролите си в хитовите сериали „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, е починал на 53-годишна възраст, съобщава „Скай нюз“.
Дейн страдаше от амиотрофична латерална склероза (ALS) – тежко невродегенеративно заболяване, известно още като болестта на Лу Гериг. Той публично обяви диагнозата си миналата година и се превърна в активен застъпник за повишаване на осведомеността за болестта.
В изявление семейството му посочва:
Близките му го описват като човек, решен да направи промяна за другите, засегнати от заболяването, и подчертават, че ще бъде „помнен с обич“, а липсата му е „дълбока“.
Смъртта му предизвика вълна от реакции сред фенове и колеги от телевизионната и филмовата индустрия, които го запомниха не само като талантлив актьор, но и като отдаден баща и съпруг.