Откриха потъналия риболовен кораб край Маслен нос

Изчезналият в сряда сутринта от радарите риболовен кораб е открит на морското дъно, научи NOVA от свои източници.

Плавателният съд с трима души на борда – 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник – се намира в района, където вчера водолази и рибарите доброволци извършиха оглед и установиха наличие на значително количество дизелово гориво на морската повърхност. Още вчера беше съобщено, че дълбочината в зоната на изчезването е около 38 метра.

Тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ – Бургас са направили обследване на морското дъно край Маслен нос, където имаше предположения, че е потънал рибарският кораб ВН 8112. Приложения за проследяване на морския трафик показват последните минути от движението на съда преди изчезването му.

В района днес работят водолазен катер на ВМС от ВМБ – Бургас, който извършва оглед с водолази и подводен дрон, кораб „Поморие“ на Гранична полиция, както и катер „Спасител 2“ на Морска администрация, чиито инспектори извършват проверка за евентуален разлив.

Към момента няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа, нито какво е състоянието на кораба.