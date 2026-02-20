Ръст между 8 и 10 процента на чуждестранните туристи се наблюдава в Пампорово през настоящия зимен сезон. Това съобщи пред БТА Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. Курортният комплекс към момента е пълен, а висока заетост на местата в хотелите се очертава и през първите седмици на март.

Увеличение на потока се отчита при групите от Сърбия, Северна Македония, Румъния, Турция, Израел, Великобритания и Ирландия, уточни Присадов. Той определи като положителна новина завръщането на израелските туристи в курорта. Запитванията за следващата зима идват основно от пазарите във Великобритания, Ирландия и Израел.

Сезонът се развива добре въпреки метеорологичните предизвикателства, коментира изпълнителният директор. Ски зоната „Пампорово – Мечи чал“ успя да осигури условия въпреки динамичната обстановка, включваща резки затопляния и дъжд. Още в средата на декември Пампорово включи оръдията за сняг, но променливите температури останаха изпитание през целия период.

От дружеството прогнозират положителен краен резултат, макар да няма фиксирана дата за край на сезона. Надеждите на ръководството са условията да позволят каране на ски до Великден. Климатичната несигурност бе тема и през януари, когато на място министър Боршош и депутати обсъдиха спешни законодателни промени за планинските курорти.

От 9 март влизат в сила по-ниски цени за лифт карти и оборудване. Преференциалната цена за дневна карта за възрастен в периода 9–15 март ще бъде 35 евро (68,45 лв.) за Мечи чал и 49 евро (95,84 лв.) за зона Пампорово. След 16 март следва ново намаление – съответно 30 евро (58,67 лв.) и 45 евро (88,01 лв.). Отстъпка от 20 на сто за нощувки в хотелите „Перелик“ и „Орловец“ е предвидена за резервации след 3 март през официалния сайт.