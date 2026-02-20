НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът удължи работния ден, ИТН атакува Цицелков от трибуната

          Депутатите приеха промени в дневния ред, а от трибуната прозвучаха остри политически декларации

          20 февруари 2026 | 09:46 860
          Снимка: БГНЕС
          Депутатите започнаха работа, като минути след откриването на заседанието решиха да удължат работното си време до изчерпване на дневния ред. Народните представители гласуваха и отпадане на редовния петъчен парламентарен контрол.

          В програмата на Народното събрание е включено второ четене на промените в Закона за марките и географските означения. С измененията се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411, като се установява единна правна закрила на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти.

          За компетентен орган е определено Патентното ведомство на Република България, което ще бъде подпомагано от постоянна междуведомствена консултативна комисия. Ведомството ще поддържа списъци за географските указания с предоставена временна национална защита, за техните заявители, за производителите със сертификат за използване, както и за сертифициращите органи и лицата с делегирани контролни задачи.

          Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори

          Предвижда се и приемането на наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за регистрация, опозиции и изменения на спецификациите на продуктите.

          Производството по заличаване на географско указание също ще бъде разделено на национален и европейски етап, като ще се следват аналогични процедури. За националните процедури по регистрация, заличаване и контрол се въвежда заплащане на такси.

          Законопроектът предвижда прекратяване на производства по заявки за регистрация и вписване на ползватели на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, ако до 2 декември 2026 г. няма влязло в сила решение. Прекратява се и националната регистрация, ако до тази дата не е подадено искане за регистрация по реда на регламента до Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост.

          След гласуването на процедурните решения последваха декларации от парламентарните групи.

          Първа декларация направиха от АПС.

          Втората беше от „Има такъв народ“ (ИТН). Тя беше прочетена от Тошко Йорданов и бе във връзка със Стоил Цицелков. Йорданов прочете съдебно решение и заяви:

          „Цицелката трябва да е в затвора според сегашния закон“.

          Според него Стоил Цицелков е „политически труп“.

