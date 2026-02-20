НА ЖИВО
          Първият видеоклип в YouTube стана музеен експонат в Лондон

          20 февруари 2026 | 19:14
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Нова изложба в музея „Виктория и Албърт“ (V&A) в Лондон връща посетителите към момента на създаването на YouTube преди повече от две десетилетия. Институцията придоби реконструирана ранна страница на платформата заедно с първото качено видео от съоснователя Джаред Карим, съобщи говорител на музея.

          Клипът „Me at the zoo“ (Аз в зоопарка) е с продължителност 19 секунди и е публикуван на 23 април 2005 година. В него 25-годишният тогава Карим разказва за слоновете в зоологическата градина в Сан Диего. До момента видеото е генерирало 382 милиона гледания и над 18 милиона харесвания.

          От музея уточниха, че екипът по цифрово съхранение е работил 18 месеца, за да възстанови дизайна и потребителското преживяване на сайта към дата 8 декември 2006 година. Това е най-старата документирана времева марка в интернет.

          Служителите на V&A отбелязаха, че целта не е просто показване на видеоклип, а връщане назад във времето към началото на глобален културен феномен. Експонатът илюстрира ранните дни на Web 2.0 и историята на цифровия дизайн.

