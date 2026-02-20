НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияДруги

          Почистиха нерегламентирани сметища в Баня след намеса на РИОСВ

          След сигнал на гражданско сдружение и задължително предписание към община Карлово двата замърсени терена вече са изчистени

          20 февруари 2026 | 14:57 300
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Установените нерегламентирани замърсявания на територията на Баня, община Карлово, са почистени след предприети контролни действия от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ), съобщиха от МОСВ.

          В средата на януари в инспекцията е постъпил сигнал от Сдружение „Заедно за град Баня“ за наличие на отпадъци на няколко места в града. Екип на РИОСВ е извършил проверка на място, като са обходени посочените терени.

          ВАС остави в сила решение на КЗК за избора на сметопочистващи фирми в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ ВАС остави в сила решение на КЗК за избора на сметопочистващи фирми в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“

          При инспекцията е констатирано натрупване на смесени битови отпадъци, строителни отпадъци, пластмасови и хартиени опаковки, както и оборска тор на два терена – по поречието на река Стряма при вливането на река Неволя, в близост до ромската махала и мостово съоръжение по черен полски път, както и при южния вход на Баня – в района на подлеза под Републикански път II-64 и ул. „Карловска“, зад автогарата.

          За установените нарушения екоинспекцията е издала задължително предписание на кмета на община Карлово да организира почистването и да предприеме мерки за недопускане на повторно замърсяване със срок до 18 февруари.

          Още в първия ден след изтичане на срока експерти на РИОСВ са извършили последващ контрол в присъствието на представители на община Карлово и кмета на Баня. Поканен е и председателят на сдружението, подало сигнала, но той не е успял да присъства.

          При обхода е установено, че и двата терена са почистени, като към момента на проверката няма наличие на отпадъци. Поставени са контейнери тип „лодка“ с вместимост 4 куб. м, а от общината са представени кантарни бележки, удостоверяващи транспортирането на събраните отпадъци до сепариращата инсталация, обслужваща Регионалното депо за неопасни отпадъци – Карлово.

          ПЛАНИНА: 20-метрово сметище задушава София ПЛАНИНА: 20-метрово сметище задушава София

          В социалните мрежи сигналоподателите изразяват удовлетворение от предприетите действия, като подчертават значението на институционалния контрол за опазване на околната среда и заявяват готовност да следят за устойчиво решаване на проблема.

          От РИОСВ заявяват, че ще продължат с последващ контрол, а при необходимост ще бъдат предприети допълнителни административни мерки. Екоинспекцията акцентира, че опазването на чистотата е споделена отговорност между институциите, местната власт и гражданите.

