Служители на МВР задържаха мъж, обявен за общодържавно издирване, при специализирана операция в Созопол, съобщи БНТ. Органите на реда са извършили проверка в частен дом в морския град, обитаван от двама криминално проявени мъже.

Сред арестуваните е 38-годишен жител на ямболското село Тенево, който е бил издирван в цялата страна. При претърсването на жилището полицаите са открили и иззели множество хартиени свивки с кристалообразно вещество. Полевият тест е реагирал на амфетамин, като общото тегло е около 4 грама.

В помещението е намерено оборудване за производство на синтетична дрога – електрически котлон, електронни везни и стъклени колби. Иззети са и прекурсори, както и химикали – две бутилки ацетон и червен фосфор.

Случаят напомня на друга скорошна намеса на органите на реда в региона, когато бяха открити опасни химикали и наркотици при акция в Бургаския кв. „Победа“, включително червен фосфор.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Действията на полицията срещу наркоразпространението по Черноморието са интензивни, като по-рано този месец полицията във Варна задържа криминално проявен мъж с наркотици и 20 000 евро. Работата по пълното документиране на престъпната дейност в Созопол продължава.