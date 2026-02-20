Екипи на Районното управление в Пазарджик и Областната дирекция на МВР ще обезпечават реда по време на частичните избори за кмет в село Мало Конаре тази неделя (22 февруари). Това съобщиха от пресцентъра на полицията в областния град.

Формирани са мобилни групи, които ще реагират на сигнали за нарушения, свързани с изборния процес. Униформени служители ще охраняват района извън четирите секции в селото. В помещенията за гласуване няма да се допускат въоръжени лица, както и граждани с поведение, накърняващо добрите нрави. Полицията ще се намесва вътре в секциите само след изрично поискване от председателя на съответната комисия.

Звеното „Български документи за самоличност“ ще работи с извънредно работно време. Гишетата ще бъдат отворени на 21 февруари (събота) от 08:30 до 17:30 часа и в изборния ден от 08:30 до 19:30 часа. Служителите ще връчват готови лични карти и ще издават удостоверения за гласуване на хора със загубени или повредени документи.

До новия вот се стигна, след като предишният кмет Димчо Караиванов подаде оставка през декември 2025 г., а Общинският съвет избра Ана Смиленова за временно изпълняващ длъжността. В надпреварата участват четирима кандидати – представители на „Възраждане“, „БСП Обединена левица“, ПП-ДБ и един независим.

Изборният процес в региона е под наблюдение след събитията от миналата есен. През октомври 2025 г. се проведоха частични избори за нов Общински съвет в Пазарджик, след като съдът касира предходните резултати заради нарушения при броенето на бюлетините.