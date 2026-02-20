НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияПолитика

          Полицията в Пазарджик въвежда мерки за вота в Мало Конаре

          Мобилни полицейски екипи и извънредно работно време на паспортните служби за вота в Мало Конаре тази неделя

          20 февруари 2026 | 12:00 350
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Екипи на Районното управление в Пазарджик и Областната дирекция на МВР ще обезпечават реда по време на частичните избори за кмет в село Мало Конаре тази неделя (22 февруари). Това съобщиха от пресцентъра на полицията в областния град.

          - Реклама -
            
            

          Формирани са мобилни групи, които ще реагират на сигнали за нарушения, свързани с изборния процес. Униформени служители ще охраняват района извън четирите секции в селото. В помещенията за гласуване няма да се допускат въоръжени лица, както и граждани с поведение, накърняващо добрите нрави. Полицията ще се намесва вътре в секциите само след изрично поискване от председателя на съответната комисия.

          Звеното „Български документи за самоличност“ ще работи с извънредно работно време. Гишетата ще бъдат отворени на 21 февруари (събота) от 08:30 до 17:30 часа и в изборния ден от 08:30 до 19:30 часа. Служителите ще връчват готови лични карти и ще издават удостоверения за гласуване на хора със загубени или повредени документи.

          До новия вот се стигна, след като предишният кмет Димчо Караиванов подаде оставка през декември 2025 г., а Общинският съвет избра Ана Смиленова за временно изпълняващ длъжността. В надпреварата участват четирима кандидати – представители на „Възраждане“, „БСП Обединена левица“, ПП-ДБ и един независим.

          Изборният процес в региона е под наблюдение след събитията от миналата есен. През октомври 2025 г. се проведоха частични избори за нов Общински съвет в Пазарджик, след като съдът касира предходните резултати заради нарушения при броенето на бюлетините.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          Екип Евроком -
          Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ
          Общество

          Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

          Дамяна Караджова -
          Гмуркачка, познавала групата, отрича слухове за незаконни дейности и разказва за духовните практики на лама Иво
          Общество

          Опасно време: Оранжев код за снеговалежи утре (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Предупрежденията са в сила за цяла Централна и Източна България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions