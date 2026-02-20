Общински съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) предлагат част от улица „Латинка“ в квартал „Изгрев“ да бъде преименувана на „Алексей Навални“. Докладът визира конкретния участък, който се намира в непосредствена близост до посолството на Руската федерация в София.

Председателят на групата в СОС Бойко Димитров заяви, че промяната би била естествено продължение на решението за именуване на алея „Героите на Украйна“ пред дипломатическата мисия. Сред вносителите на доклада са още Симеон Ставрев, Бонка Василева, Грети Стефанова и Марта Георгиева. Те посочиха, че подобни улици вече съществуват в редица градове като Лондон, Торонто, Прага, Вилнюс и Осло.

„Убийството на Навални е нов етап в осъзнаването на необходимостта да противодействаме на режима на Путин“, коментира Симеон Ставрев и допълни, че това трябва да става както чрез помощ за Украйна, така и чрез символични актове.

Улица „Латинка“ е разделена на три обособени части от булевард „Драган Цанков“ и улица „Никола Мирчев“, като предложението касае зоната около посолството.

Инициативата идва малко след като същите съветници поискаха спешна смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ заради съмнения за ощетяване на бюджета с покупка на стари автобуси на завишени цени. Темата за символите в градската среда остава актуална, след като по-рано този месец СОС отново отложи дебата за името на пл. „Св. Александър Невски“, който част от общинарите искат да бъде преименуван на „Св. Иван Рилски“.