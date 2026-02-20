Жителите на Елхово са предупредени за очаквано покачване на нивото на река Тунджа тази вечер. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ информира местната власт за риска с официално писмо.

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) около 22:00 часа водното ниво в района на града ще достигне оранжевия праг.

От община Елхово призоваха гражданите да спазват дистанция от речното корито и да не навлизат в ниските заливни терени. Инструкциите включват готовност за своевременно извеждане на хора, животни и автомобили от зоните в близост до реката при необходимост.

Местната администрация следи обстановката и е в готовност за реакция при усложнение на ситуацията.