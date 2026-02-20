НА ЖИВО
          Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено

          Аз научих от медиите за някой елементи от биография на Стоил Цицелков

          20 февруари 2026 | 09:15 1340
          Снимка:БГНЕС
          Росица Николаева
          Имам резерви спрямо някои министри, казах ги на служебният пример Гюров веднага след като прочете списъка за нов служебен кабинет. Няма как да кажа имената. Някои от министрите ги познавам добре, една част изобщо не познавам. За други имам определени резерви. Това как ще работят от тук нататък – ще покаже дали те ще бъдат оправдани. За мен няма ключови и неключови ресори – отговорността на всеки един министър е ясна и ако той или тя работи срещу интересите на гражданите – няма по никакъв начин да скрия това.“ Това заяви президентът Йотова  в първото си телевизионно интервю като държавен глава.

          „Този служебен кабинет е резултат от начина, по който беше пременена българската Конституция. От Народното събрание ни казаха – ние ще изберем кандидат за министър-председател, той ще избере министри, вие ще издадете указ„, припомни тя в ефира на бТВ. И допълни: „Ние спазихме буквата на този текст, макар че още от самото начало не бяхме съгласни с него“.

          Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Те бяха признавани и от политически партии. Дори имаше предложение служебните кабинети да станат редовни. За съжаление тези текстове в Конституцията бяха променени“, каза още президентът.

          Президентът Йотова коментира и информацията в медиите, че зам.-министър председател за честни избори Стоил Цицелков  е бил задържан три пъти.

          За мен беше изненада, че ще има зам.-министър председател за честни избори. Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа“, каза още тя.

          Аз научих от медиите за някой елементи от биография на Стоил Цицелков. Ако това, което излезе вчера е факт и ми бъде предложено ще подпиша указ за неговата оставка“, категорична бе Йотова.

          Аз мога да разпиша такъв указ само ако имам предложение от служебния премиер Гюров, или ако самият зам.-министър председател поиска„, обясни още държавният глава.

          Президентът уточни, че преценка на новия служебен вътрешен министър е дали ще предприеме структурни промени във ведомството. И отбеляза, че Емил Дечев трябва да помисли как ще осигури изборите без политически пристрастия и репресии.

          Тя заяви, че очаква по-висока избирателна активност на предстоящите парламентарни избори.

          На въпрос дали ще се кандидатира за президент, Йотова отговори: „Нека преминем през парламентарните избори. Имам предложения да участвам на следващите президентски избори. Дали ще го направя – ще преценя след като видя дали съм си свършила работата и дали оценката за моята работа е добра“.

