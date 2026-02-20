НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Психологът Иван Власев: Няма симптоми на меланхолия или депресия при участниците в случая „Петрохан“17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияКрими

          Психологът Иван Власев: Няма симптоми на меланхолия или депресия при участниците в случая „Петрохан“

          Момчетата в тази група са практически отпаднали от всички останали социални групи, където биха принадлежали, при други обстоятелства

          20 февруари 2026 | 17:58 1530
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Как човек взима решения за собствения си живот или смърт в затворена група. Каква е динамиката на взаимоотношенията на хората в групата. Отговорите на тези въпроси дава клиничният психолог и психотерапевт Иван Власев пред БНР. 

          - Реклама -
            
            

          Хората търсят винаги познатото и когато виждаме съчетанието между добро и зло в една единствена личност, това ни обърква, а ние мразим да бъдем объркани. Всъщност, много по-лесно е да изберем едното“, казва Иван Власев.

          Психологът разказа още, че т.нар. бордърлайни (тези, които са с гранично-личностно разстройство, което е модел, който работи на траен страх от отхвърляне. При тях основният защитен механизъм е т.анр. разцепване и тези хора много често се лутат между идеализация или пълно отхвърляне на дадена личност.

          Затова, по думите на психолога, в случая с Калушев има идеализиране на лидера и пълно подчинение на групата, чиито членове с характеровите си особености и от страх да не бъдат отхвърлени, следват чинно всичко, които казва лидерът. Така се създава „усещането“ за семейство и за принадлежност към определена група.

          Момчетата в тази група са практически отпаднали от всички останали социални групи, където биха принадлежали, при други обстоятелства. Такива са училище, извънкласни общи занимания, курсове, тренировки и пр. Извадени са и от семейството си.

          Пътят към ада е постлан с добри намерения

          Не искам да обвинявам никого, но тези деца не са имали трайна привързаност със своите родители, те не са имали изградена трайна връзка. Те са имали проблем с адаптацията и може би родителите, наистина са ги завели там с идеята, че правят добро на децата си и въпреки всички доказателства. Нали разбирате това колко е болезнено“, казва психологът.

          Той обясни също, че при разширеното меланхолно самоубийство се наблюдава един психически механизъм, който виждаме и при родителите – да се наблюдава този тип отричане на действителността, който е силно неприемлив за тяхната психика.

          Според специалиста, в случая с Калушев става дума за радикализация, която е преминала в психотична динамика. „Тук говорим за мисия, специалност, за превъзходство, за някакви религиозни практики, възможно е да има и някакви идеи за прераждания, след смъртта  – и от изнесените записи, и от полицията, ние не виждаме никакви симптоми на меланхолия или тежка депресия при участниците в този случаи.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ подготвят удар срещу Иран, използват летище София

          Десислава Димитрова -
          Летище София ще бъде затворено за граждански полети на 23 и 24 февруари, за да обслужи американски военни самолети. Това твърдение изрази журналистът и международен анализатор Валентин Кардамски в разговор с Николай Колев.
          Общество

          София разширява транспорта: Нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня

          Пламена Ганева -
          София подготвя нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня. Над 40 км маршрути и повече връзки с метрото могат да променят изцяло градската транспортна карта.
          Политика

          Врам Чифчиян: Делегираните бюджети превръщат културата в търговия

          Десислава Димитрова -
          Системата на делегираните бюджети в сценичните изкуства е порочна и превръща оперно-симфоничните дружества в търговски предприятия.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions