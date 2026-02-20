НА ЖИВО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан"10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец" на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Reuters: Русия разгроми пристанищата на Украйна

          20 февруари 2026 | 16:00 110
          Пожар в пристанището на Одеса
          Руските военни удари по черноморските пристанища и пристанищна инфраструктура са засегнали основните източници на доходи на Украйна, съобщава Reuters.

          „Руските въздушни удари по черноморските пристанища на Украйна в края на миналата година намалиха капацитета им и повредиха износа на селскостопански и минерални продукти, които според експерти от индустрията служат като основен източник на доходи на обсадената страна по време на четиригодишния ѝ конфликт с Русия“, посочват от изданието.

          Bloomberg също така съобщи на 8 януари, че руската армия е засилила ударите по украинската пристанищна инфраструктура, което е повлияло на износа на зърно от Украйна.

