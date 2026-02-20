Reuters: Русия разгроми пристанищата на Украйна

Руските военни удари по черноморските пристанища и пристанищна инфраструктура са засегнали основните източници на доходи на Украйна, съобщава Reuters.

„Руските въздушни удари по черноморските пристанища на Украйна в края на миналата година намалиха капацитета им и повредиха износа на селскостопански и минерални продукти, които според експерти от индустрията служат като основен източник на доходи на обсадената страна по време на четиригодишния ѝ конфликт с Русия“, посочват от изданието.

Bloomberg също така съобщи на 8 януари, че руската армия е засилила ударите по украинската пристанищна инфраструктура, което е повлияло на износа на зърно от Украйна.