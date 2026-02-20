Рейтингът на Владимир Путин спадна до 78 процента

Според проучване, проведено от 9 до 15 февруари, доверието на руснаците в руския президент Владимир Путин е спаднало с 0,5 процентни пункта за една седмица, достигайки 78%. Това са констатациите на аналитичния център ВЦИОМ, предава ТАСС.

- Реклама -

„78% от анкетираните (намаление с 0,5 процентни пункта) са отговорили положително на въпроса за доверието в Путин, докато одобрението за работата на президента е спаднало с 0,8 процентни пункта, достигайки 74%“, отбелязва социалната служба в своите констатации.

46,5% от анкетираните (намаление с 1 процентен пункт) са одобрили работата на руското правителство, докато 48% (намаление с 0,8 процентни пункта) са одобрили премиера Михаил Мишустин. 58,6% от анкетираните (увеличение с 0,4 процентни пункта) са изразили доверие в Мишустин. Анкетираните са изразили и отношението си към ръководителите на парламентарните партии. Например, 33,3% (с 1,3 процентни пункта повече) се доверяват на Генадий Зюганов, председател на Централния комитет на Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ); 30% (с 1,8 процентни пункта повече) се доверяват на Сергей Миронов, лидер на „Справедлива Русия“; 21,3% (с 1,8 процентни пункта по-малко) се доверяват на Леонид Слуцки, лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР); и 11,1% (с 2,1 процентни пункта повече) се доверяват на Алексей Нечаев, председател на партията „Нови хора“.

Нивото на подкрепа за „Единна Русия“ е 32,7% (минус 1,1 процентни пункта), за Комунистическата партия на Руската федерация – 9,6% (плюс 0,4 процентни пункта), за Либерално-демократическата партия на Русия – 10,6% (плюс 0,6 процентни пункта), за „Справедлива Русия“ – 5,2% (минус 0,1 процентни пункта) и за „Нови хора“ – 8,7% (плюс 0,3 процентни пункта).