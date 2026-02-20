НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоЕвропаКултура

          Родината е в сърцето й: Българка в Германия дари знание, музика и шедьоври на Хасково

          Особено впечатляващ е каталогът на изложба във Виена с творби на бароковата художничка Михаелина Вотие, както и класически записи на диригенти и изпълнители от световна величина

          20 февруари 2026 | 13:08 220
          Снимка: Уикипедия
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Поредното щедро дарение от немския град Халберщат получи Отдел „Изкуство“ на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково. Дългогодишната дарителка и посланик на хасковската библиотека Вайолет Пенева дари каталози и албуми за известни художници, нови енциклопедии, аудио и видеозаписи на световноизвестни изпълнители, стативи за рисуване и календари за 2026 г., предаде Дарикнюз.

          - Реклама -
            
            

          Особено впечатляващ е каталогът на изложба във Виена с творби на бароковата художничка Михаелина Вотие, както и класически записи на диригенти и изпълнители от световна величина.

          Голяма част от изпратените албуми са посветени на творчеството на най-добрите художнички от Ренесанса до наши дни. Откроява се талантливата френска скулпторка и художничка Камий Клодел (1864 – 1943), незаслужено останала в сянката на своя знаменит учител и любим Огюст Роден. 

          Вайолет Пенева е предоставила албуми с репродукции на картини на Джото, Пиеро дела Франческа, Йеронимус Бош, Франс Халс, Никола Пусен, Антоан Вато, Гюстав Кайбот и др.

          Благодарение на дарението хасковската библиотека вероятно е първата в страната, която притежава каталог от текуща изложба във Виена – на изключителната фламандска барокова художничка от XVII век Михаелина Вотие (1617 – 1689), съобщиха от библиотеката. Експозицията с нейни картини е открита в Музея за история на изкуството в австрийската столица до 22 февруари.

          Изпратените дискове съдържат истински шедьоври на световното изкуство като оригиналната киноверсия на рок операта „Исус Христос суперзвезда” на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс с участието на Тед Нийли, номинирания за „Оскар” мюзикъл „Аз пея под дъжда” с Джийн Кели, концерта в Монтрьо през 2003 г. на легендарната британска рок група „Джетро Тъл” и др. 

          Сред дарените на библиотеката DVD дискове с класическа музика впечатляват концертно изпълнение на Бетховеновите симфонии № 7, 8 и 9 на Берлинската филхармония под диригентството на Херберт фон Караян (1908 – 1989),  видеозапис на операта „Палячи” с участието на Райна Кабаиванска и оркестъра на „Ла Скала” под ръководството на покойния австрийски маестро и др.

          Фонотеката на отдел „Изкуство” ще попълнят и изключително ценни дискове с изпълнения на световноизвестните виртуози на лъка Владимир Спиваков и Светлин Русев и Стефан Тарара, който впечатли критиците с интерпретацията си на изключително трудните за свирене 6 сонати за соло цигулка на Изаи.  

          Любителите на класическата музика в Хасково със сигурност ще оценят и майсторството на корейската пианистка Йоръм Сон и великолепния ни цигулар проф. Светлин Русев, който си партнират в съвместния албум „Love music”.

          Колекцията допълва дебютния албум от 2022 г. „Славянски корени” на Марина Станева. Талантливата концертираща пианистка се радва на голямо признание в чужбина и изпълнява творби на Панчо Владигеров и на номинираната за „Грами” наша  композиторка Добринка Табакова.

          През 2024 г. дългогодишната дарителка на библиотеката Вайолет Пенева бе удостоена с почетното звание „посланик на библиотеката”. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          Екип Евроком -
          Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ
          Общество

          Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

          Дамяна Караджова -
          Гмуркачка, познавала групата, отрича слухове за незаконни дейности и разказва за духовните практики на лама Иво
          Общество

          Опасно време: Оранжев код за снеговалежи утре (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Предупрежденията са в сила за цяла Централна и Източна България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions