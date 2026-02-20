Родината е в сърцето й: Българка в Германия дари знание, музика и шедьоври на Хасково

Поредното щедро дарение от немския град Халберщат получи Отдел „Изкуство“ на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково. Дългогодишната дарителка и посланик на хасковската библиотека Вайолет Пенева дари каталози и албуми за известни художници, нови енциклопедии, аудио и видеозаписи на световноизвестни изпълнители, стативи за рисуване и календари за 2026 г., предаде Дарикнюз.

Особено впечатляващ е каталогът на изложба във Виена с творби на бароковата художничка Михаелина Вотие, както и класически записи на диригенти и изпълнители от световна величина.

Голяма част от изпратените албуми са посветени на творчеството на най-добрите художнички от Ренесанса до наши дни. Откроява се талантливата френска скулпторка и художничка Камий Клодел (1864 – 1943), незаслужено останала в сянката на своя знаменит учител и любим Огюст Роден.

Вайолет Пенева е предоставила албуми с репродукции на картини на Джото, Пиеро дела Франческа, Йеронимус Бош, Франс Халс, Никола Пусен, Антоан Вато, Гюстав Кайбот и др.

Благодарение на дарението хасковската библиотека вероятно е първата в страната, която притежава каталог от текуща изложба във Виена – на изключителната фламандска барокова художничка от XVII век Михаелина Вотие (1617 – 1689), съобщиха от библиотеката. Експозицията с нейни картини е открита в Музея за история на изкуството в австрийската столица до 22 февруари.

Изпратените дискове съдържат истински шедьоври на световното изкуство като оригиналната киноверсия на рок операта „Исус Христос суперзвезда” на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс с участието на Тед Нийли, номинирания за „Оскар” мюзикъл „Аз пея под дъжда” с Джийн Кели, концерта в Монтрьо през 2003 г. на легендарната британска рок група „Джетро Тъл” и др.

Сред дарените на библиотеката DVD дискове с класическа музика впечатляват концертно изпълнение на Бетховеновите симфонии № 7, 8 и 9 на Берлинската филхармония под диригентството на Херберт фон Караян (1908 – 1989), видеозапис на операта „Палячи” с участието на Райна Кабаиванска и оркестъра на „Ла Скала” под ръководството на покойния австрийски маестро и др.

Фонотеката на отдел „Изкуство” ще попълнят и изключително ценни дискове с изпълнения на световноизвестните виртуози на лъка Владимир Спиваков и Светлин Русев и Стефан Тарара, който впечатли критиците с интерпретацията си на изключително трудните за свирене 6 сонати за соло цигулка на Изаи.

Любителите на класическата музика в Хасково със сигурност ще оценят и майсторството на корейската пианистка Йоръм Сон и великолепния ни цигулар проф. Светлин Русев, който си партнират в съвместния албум „Love music”.

Колекцията допълва дебютния албум от 2022 г. „Славянски корени” на Марина Станева. Талантливата концертираща пианистка се радва на голямо признание в чужбина и изпълнява творби на Панчо Владигеров и на номинираната за „Грами” наша композиторка Добринка Табакова.

През 2024 г. дългогодишната дарителка на библиотеката Вайолет Пенева бе удостоена с почетното звание „посланик на библиотеката”.