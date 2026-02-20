НА ЖИВО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан"10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец" на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Росен Цветков пред „Евроком": Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          20 февруари 2026 | 15:57
          Ситуацията с оставката на отговарящия за честните избори Стоил Цицелков само два дни след назначаването му е „абсурдна“. Това заяви пред телевизия „Евроком“ експертът по комуникации и изборни процеси Росен Цветков.

          Според него решението за оттеглянето не е било лично, а е наложено от министър-председателя заради възникналото напрежение и информацията за минали прояви, която се е появила в публичното пространство.

          Бившият заместник-областен управител на Габрово постави под съмнение възможността един премиер самостоятелно да подбере екип от близо 200 души – министри, заместници и областни управители – в рамките на една седмица. По думите му имената се подават готови след договорки в „партийни клубове“ и „тъмни стаи“, далеч от обществения поглед.

          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео) Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която носи публичната отговорност и се извинява за хора, които реално не познава. Той посочи, че назначенията често са резултат от квотно разпределение между различни политически лобита, които остават скрити зад фасадата на служебната власт.

          По отношение на ролята на президента Илияна Йотова експертът допусна, че тя може да е имала резерви към състава на кабинета, но е избрала да не ги изразява публично при представянето му, за да не бъде обвинена в саботиране на изборния процес. Според него „задната вратичка“ е оставена, но отговорността в крайна сметка се размива между институциите.

          Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено

          Росен Цветков беше категоричен, че фокусът върху „министър за честните избори“ е „прах в очите на обществото“. Той припомни, че служебният кабинет разполага с пълни правомощия – да се разпорежда с държавна собственост, да тегли заеми и да възлага обществени поръчки, което означава, че властта му е реален инструмент за управление, а не само механизъм за организиране на избори.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Reuters: Русия разгроми пристанищата на Украйна

          Христо Иванов -
          Руската армия е засилила ударите по украинската пристанищна инфраструктура, което е повлияло на износа на зърно от Украйна.
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          Пламена Ганева -
          Президентът Илияна Йотова освободи Стоил Цицелков като вицепремиер след скандал около биографията му. Решението идва часове след подадената оставка.
          Крими

          Жена изтегли над 70 000 евро от чужда карта в Берковица

          Десислава Димитрова -
          Задържаха 57-годишна жена, източила 70 600 евро от чужда банкова карта в Берковица, съобщиха от полицията.
