Ситуацията с оставката на отговарящия за честните избори Стоил Цицелков само два дни след назначаването му е „абсурдна“. Това заяви пред телевизия „Евроком“ експертът по комуникации и изборни процеси Росен Цветков.

Според него решението за оттеглянето не е било лично, а е наложено от министър-председателя заради възникналото напрежение и информацията за минали прояви, която се е появила в публичното пространство.

Бившият заместник-областен управител на Габрово постави под съмнение възможността един премиер самостоятелно да подбере екип от близо 200 души – министри, заместници и областни управители – в рамките на една седмица. По думите му имената се подават готови след договорки в „партийни клубове“ и „тъмни стаи“, далеч от обществения поглед.

Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която носи публичната отговорност и се извинява за хора, които реално не познава. Той посочи, че назначенията често са резултат от квотно разпределение между различни политически лобита, които остават скрити зад фасадата на служебната власт.

По отношение на ролята на президента Илияна Йотова експертът допусна, че тя може да е имала резерви към състава на кабинета, но е избрала да не ги изразява публично при представянето му, за да не бъде обвинена в саботиране на изборния процес. Според него „задната вратичка“ е оставена, но отговорността в крайна сметка се размива между институциите.

Росен Цветков беше категоричен, че фокусът върху „министър за честните избори“ е „прах в очите на обществото“. Той припомни, че служебният кабинет разполага с пълни правомощия – да се разпорежда с държавна собственост, да тегли заеми и да възлага обществени поръчки, което означава, че властта му е реален инструмент за управление, а не само механизъм за организиране на избори.