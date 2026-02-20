НА ЖИВО
          Политика

          Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров: Без реваншизъм, а с правила

          20 февруари 2026 | 00:05 180
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Досегашният министър-председател Росен Желязков официално предаде управлението на служебния премиер Андрей Гюров на церемония в Гранитната зала на Министерския съвет. Събитието се проведе непосредствено след като членовете на новия кабинет положиха клетва пред Народното събрание.

          Андрей Гюров бе категоричен, че служебното правителство няма да работи с реваншизъм, а ще спазва установените правила. По думите му основната цел е възстановяването на доверието у гражданите чрез прозрачност и отчетност за всяка похарчена стотинка.

          „Настоящият момент е моментът, в който се предава и се поема отговорност. Историята не помни тези, които са имали гръмки титли и постове, но винаги помни тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети“, заяви Росен Желязков при предаването на поста.

          Желязков подчерта важността на приемствеността в изпълнителната власт и благодари на екипа си за трудните, но необходими решения. Той пожела успех на новите министри в задачата им да организират честни избори.

          Новият служебен премиер отбеляза, че демокрацията понякога е „шумна и болезнена“, но обществото е запазило своя демократичен инстинкт. Той акцентира върху икономическата стабилност и напрежението около държавните финанси.

          „Хората излязоха на улиците и протестираха заради предложения бюджет. Те искат да виждат сигурност за своите семейства“, коментира Гюров и допълни, че кабинетът започва работа веднага.

          Назначението на бившия подуправител на БНБ стана факт, след като държавният глава Йотова възлага на Андрей Гюров да състави служебно правителство на 12 февруари. Изборът дойде след консултации с парламентарните сили и преглед на кандидатите от т.нар. „домова книга“.

          Преди да поеме поста в БНБ, Гюров беше част от политическия живот като депутат и председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Номинацията му предизвика разнопосочни реакции, като политически анализатори коментираха, че изборът на Андрей Гюров пренарежда политическия пъзел и е сигнал към определени партии.

