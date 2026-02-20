Централната избирателна комисия (ЦИК) има пълна готовност за организацията на вота и вече е приела първите необходими решения след подписването на президентския указ. Това заяви говорителят на комисията Росица Матева в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

В момента тече срокът за консултации при областните управители за назначаване на Районните избирателни комисии (РИК). По думите на Матева съставите на РИК трябва да са ясни и да започнат работа до следващия петък.

„Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите“, коментира говорителят по повод оставката на вицепремиера Стоил Цицелков. Тя уточни, че необходимите решения за съвместната работа между Министерския съвет и ЦИК вече са изпратени за съгласуване.

Матева изрази надежда, че на срещата със служебния премиер Андрей Гюров ще се изясни кой поема функциите на напусналия вицепремиер. Тя подчерта, че ангажимент към процеса имат и редица други ведомства – финансовото министерство за бюджета, МВР, Външно министерство, МРРБ, както и Министерството на електронното управление заради удостоверяването на машините.