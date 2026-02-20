НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоВойна

          Русия и Украйна водят ожесточени боеве за височините пред Славянск и Краматорск

          20 февруари 2026 | 14:01 690
          Боеве на височините пред Славянск и Краматорск
          Боеве на височините пред Славянск и Краматорск
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Руските подразделения продължават да унищожават логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по пътищата за Николаевка и Рай-Александровка на Славянско направление. Именно през тези пътища украинските въоръжени сили транспортират подкрепления до Кривая Лука и покрайнините на Свято-Покровское, опитвайки се да попречат на опитите на руските въоръжени сили да затворят „джоба“, пише „Рибар“.

          - Реклама -
            
            

          Според сведенията на Telegram канала, на северния фланг продължават руските щурмови операции близо до Кривая Лука и Резниковка. Контролът над тези села ще позволи на руската армия да обходи позициите на ВСУ в Рай-Александровка, избягвайки фронтални атаки срещу позициите, подготвени през 2025 г. На южния фланг руските щурмови групи са напреднали към Никифоровка, заемайки нови позиции в центъра на селото.

          В интернет се появиха и видеоклипове на издигане на руско знаме в центъра на Минковка. Това предполага, че поне половината от града е попаднал под контрола на руските въоръжени сили няколко дни след официалното съобщение от руското Министерство на отбраната. Статутът на съседното Приволие остава неясен поради липса на информация от място и каквито и да било кадри.

          Дълго време конфигурацията на контактната линия в южната част на Славянското направление беше замъглена от „мъглата на войната“. С руското напредване близо до Северск, южният фланг най-накрая започна да се движи.

          През последните два месеца руските въоръжени сили са напреднали с поне пет километра от Орехово-Василевка към Краматорск, а печалбите им на подстъпите към Славянск на север са още по-големи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пампорово отчита до 10% ръст на чуждестранните туристи, свалят цените през март

          Десислава Димитрова -
          Ръст между 8 и 10 процента на чуждестранните туристи се наблюдава в Пампорово през настоящия зимен сезон. Това съобщи пред БТА Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД.
          Икономика

          Русия ОБЯВИ колко са преките загуби на ЕС от санкциите

          Никола Павлов -
          Сумата включва както директните финансови щети, така и пропуснатата печалба
          Война

          Зеленски: Севернокорейски войски се обучават в Русия да противодействат на ракети и дронове

          Христо Иванов -
          Русия обучава 10 000 войници от Северна Корея за противодействие на ракети и различни видове дронове, твърди Зеленски.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions