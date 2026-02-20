Руските подразделения продължават да унищожават логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по пътищата за Николаевка и Рай-Александровка на Славянско направление. Именно през тези пътища украинските въоръжени сили транспортират подкрепления до Кривая Лука и покрайнините на Свято-Покровское, опитвайки се да попречат на опитите на руските въоръжени сили да затворят „джоба“, пише „Рибар“.
Според сведенията на Telegram канала, на северния фланг продължават руските щурмови операции близо до Кривая Лука и Резниковка. Контролът над тези села ще позволи на руската армия да обходи позициите на ВСУ в Рай-Александровка, избягвайки фронтални атаки срещу позициите, подготвени през 2025 г. На южния фланг руските щурмови групи са напреднали към Никифоровка, заемайки нови позиции в центъра на селото.
В интернет се появиха и видеоклипове на издигане на руско знаме в центъра на Минковка. Това предполага, че поне половината от града е попаднал под контрола на руските въоръжени сили няколко дни след официалното съобщение от руското Министерство на отбраната. Статутът на съседното Приволие остава неясен поради липса на информация от място и каквито и да било кадри.
Дълго време конфигурацията на контактната линия в южната част на Славянското направление беше замъглена от „мъглата на войната“. С руското напредване близо до Северск, южният фланг най-накрая започна да се движи.
През последните два месеца руските въоръжени сили са напреднали с поне пет километра от Орехово-Василевка към Краматорск, а печалбите им на подстъпите към Славянск на север са още по-големи.