Русия нанесе ракетен удар в Харков

В петък, 20 февруари, руските сили нанесоха ракетен удар срещу Слободския район на Харков, обяви кметът Игор Терехов, цитиран от „Зеркало недели“.

- Реклама -

„Регистриран е вражески ракетен удар по Слобидския район. В момента установяваме последствията“, написа Терехов в Telegram.

От своя страна, Олег Синегубов, началник на Харковската областна военна администрация (ОВА), също съобщи за удар по Слобидския район на града. По думите му, в резултат на обстрела са се запалили два автомобила.

„Няма данни за жертви. Подробности се разследват“, написа Синегубов в Telegram.