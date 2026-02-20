Между 1,5 трлн. и 2 трлн. евро възлизат преките загуби на Европейския съюз от наложените санкции срещу Москва. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Грушко в интервю за „Известия“. Според него тази сума включва както директните финансови щети, така и пропуснатата печалба.

- Реклама -

Дипломатът очерта драстичен спад в икономическите отношения. По думите му през 2013 г. търговският стокообмен е бил около 420 млрд. долара, докато през тази година обемът може да се свие до 20 млрд. долара. Грушко прогнозира, че цифрата ще клони към нула, предвид намеренията на Брюксел да преустанови напълно вноса на руски горива. В края на миналата година ЕС удължи санкциите срещу Русия с още половин година – до 31 юли 2026 г., като мерките обхващат енергетиката, търговията и финансите.

Москва не планира огледални мерки на всяка цена.

„За нас основното не е огледалността, а убедителността. Ние нямаме практика да стреляме в собствените си крака“, коментира Грушко.

Той подчерта, че Русия се фокусира върху заместването на вноса, вместо върху забрани за други страни.

Грушко засегна и темата за конкурентоспособността на европейската икономика. Той посочи, че цените на газа и електроенергията в Европа са три до четири пъти по-високи от тези на американския пазар. Проблемът е актуален и у нас – по-рано този месец бизнесът алармира, че високите цени на тока в България сриват конкурентоспособността и губим пазари, като работодателите отчетоха цени от 146 евро/MWh в началото на 2026 г.

Руският заместник-министър направи паралел и с икономическия растеж, като отбеляза, че БВП на Европейския съюз е нараснал само с 1% през 2024 г. и с 1,6% през 2025 г. Същевременно съществуват опасения, че страните от ЕС може да загубят 238 милиарда долара, ако конфискуват замразените руски активи, сочи анализ, цитиран от руски медии през октомври.