      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          Русия удари „безпощадно“ газовата инфраструктура на Украйна

          20 февруари 2026 | 15:09
          Русия удари газодобивни обекти в Полтава
          Христо Иванов
          Руската федерация е нанесла „безпощадни“ удари с дронове по обект от нефтената и газова инфраструктура на Украйна на групата Нафтогаз в Полтавска област. В обекта е избухнал голям пожар, съобщи главният изпълнителен директор на Нафтогаз Украйна Сергий Корецкий във Facebook, предава УНИАН.

          „Атаката доведе до разрушения и пожарът продължава в обекта. Подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са разположени за справяне с последствията“, отбеляза главният изпълнителен директор на Нафтогаз.

          Според него днешната атака е „пореден целенасочен удар срещу нашата нефтена и газова инфраструктура“. Той отбеляза, че Русия е атакувала обекти на групата Нафтогаз повече от 20 пъти от началото на 2026 г.

          В момента екипи от Държавната служба за извънредни ситуации и Нафтогаз работят за отстраняване на последствията от руската атака под заплахата от нов обстрел.

          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Общество

          София разширява автобусната мрежа с над 40 км и включва нови квартали към метрото

          Десислава Димитрова -
          Столична община предлага разширяване на автобусната мрежа с над 40 км, както и включване на четири нови зони в редовния градски транспорт.
          Война

          Виктор Орбан: Нормализация на отношенията с Украйна може да има само след края на войната с Русия

          Христо Иванов -
          Мирът е ключът към всичко и Орбан не вижда шанс за помирение преди приключването й.
