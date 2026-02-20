Русия удари „безпощадно“ газовата инфраструктура на Украйна

Руската федерация е нанесла „безпощадни“ удари с дронове по обект от нефтената и газова инфраструктура на Украйна на групата Нафтогаз в Полтавска област. В обекта е избухнал голям пожар, съобщи главният изпълнителен директор на Нафтогаз Украйна Сергий Корецкий във Facebook, предава УНИАН.

„Атаката доведе до разрушения и пожарът продължава в обекта. Подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна са разположени за справяне с последствията“, отбеляза главният изпълнителен директор на Нафтогаз.

Според него днешната атака е „пореден целенасочен удар срещу нашата нефтена и газова инфраструктура“. Той отбеляза, че Русия е атакувала обекти на групата Нафтогаз повече от 20 пъти от началото на 2026 г.

В момента екипи от Държавната служба за извънредни ситуации и Нафтогаз работят за отстраняване на последствията от руската атака под заплахата от нов обстрел.