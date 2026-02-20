НА ЖИВО
          Съдът решава за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо

          Началникът на Софийския затвор поиска освобождаване заради изтърпяна над половината присъда и данни за поправяне

          20 февруари 2026 | 07:23
          По искане на началника на Софийския затвор съдът трябва да реши дали да освободи предсрочно осъдения за наркотрафик Евелин Банев, известен като Брендо.

          Мотивите за искането са, че Банев е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание, както и че има данни за поправяне на осъдения.

          Делото за предсрочното освобождаване на Брендо ще се гледа този петък Делото за предсрочното освобождаване на Брендо ще се гледа този петък

          След като случаят стана публично известен, началникът на Софийския затвор Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия министър на правосъдието Георги Георгиев.

          Евелин Банев се предаде сам преди две години след шестгодишно издирване. Той изтърпява общо 10 години и половина лишаване от свобода по присъди, постановени по дела в България, Италия и Румъния.

          Съдът предстои да прецени дали са налице всички законови основания за условно предсрочно освобождаване.

