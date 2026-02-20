Съдът решава за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо

По искане на началника на Софийския затвор съдът трябва да реши дали да освободи предсрочно осъдения за наркотрафик Евелин Банев, известен като Брендо.

- Реклама -

Мотивите за искането са, че Банев е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание, както и че има данни за поправяне на осъдения.

След като случаят стана публично известен, началникът на Софийския затвор Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия министър на правосъдието Георги Георгиев.

Евелин Банев се предаде сам преди две години след шестгодишно издирване. Той изтърпява общо 10 години и половина лишаване от свобода по присъди, постановени по дела в България, Италия и Румъния.

Съдът предстои да прецени дали са налице всички законови основания за условно предсрочно освобождаване.