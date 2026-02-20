НА ЖИВО
          Правосъдие

          Съдия Цариградска подкрепи правосъдния министър за смяната на Сарафов

          20 февруари 2026 | 12:45
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Съдия Владислава Цариградска подкрепи правосъдния министър Андрей Янкулов в искането му да се свика заседание на ВСС идния четвъртък с цел смяната на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В поста си във Фейсбук тя отбелязва:

          Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26 февруари с единствена точка в дневния ред: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

          Министърът Янкулов свиква заседание на ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор на мястото на Сарафов Министърът Янкулов свиква заседание на ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор на мястото на Сарафов

          В мотивите си министърът се позовава на становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

          Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правосъдието, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор.

          Кой е новият правосъден министър Андрей Янкулов? Кой е новият правосъден министър Андрей Янкулов?

          Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.

          Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“, разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

