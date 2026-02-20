Сам Алтман: Свръхинтелигентността може да се появи до 2028 г.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че човечеството може да е само на няколко години от появата на ранни форми на свръхинтелигентност. По време на срещата на върха India AI Impact Summit 2026 в Ню Делхи той посочи, че до края на 2028 г. голяма част от световния интелект може да бъде съсредоточен в центрове за данни.

Алтман подчерта, че прогнозата му трябва да бъде приемана сериозно, макар и да не е задължително напълно точна. Според него светът навлиза в период на бурни технологични трансформации, които ще променят не само науката и бизнеса, но и глобалния баланс на силите.

Той призова за демократизиране на изкуствения интелект, като предупреди за рисковете от прекомерната концентрация на технологията в ръцете на една държава или корпорация. По думите му, централизацията може да доведе до системни рискове и дори глобална криза, докато по-широкият достъп ще увеличи шансовете за безопасното ѝ използване.

Алтман изрази и опасения, че обществата могат да бъдат изкушени да приемат авторитарни форми на управление в името на технологичния напредък, например срещу обещания за пробиви в медицината.

„Технологиите винаги нарушават обичайния пазар на труда, но ние винаги намираме нови и по-добри професии“, каза той, признавайки, че ИИ ще доведе до закриване на работни места.

Като възможно решение той предложи създаването на международен координационен орган, подобен на Международната агенция за атомна енергия, който да разработи единни глобални правила за развитие на ИИ и да реагира бързо при възникване на заплахи.

По време на визитата си в Индия Алтман отбеляза, че над 100 милиона души в страната използват ChatGPT всяка седмица, като повече от една трета от тях са студенти. Той определи Индия като втория по големина пазар на компанията след САЩ и един от най-бързо развиващите се.

Компанията обяви и партньорство с Tata Consultancy Services за изграждане на инфраструктура от центрове за данни за ИИ в Индия. Проектът ще стартира с капацитет от 100 MW, с възможност за разширяване до 1 GW, и ще бъде част от глобалната инициатива Stargate.