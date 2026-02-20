Сам Алтман: Свръхинтелигентността може да се появи до 2028 г.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че човечеството може да е само на няколко години от появата на ранни форми на свръхинтелигентност. По време на срещата на върха India AI Impact Summit 2026 в Ню Делхи той посочи, че до края на 2028 г. голяма част от световния интелект може да бъде съсредоточен в центрове за данни.
Алтман подчерта, че прогнозата му трябва да бъде приемана сериозно, макар и да не е задължително напълно точна. Според него светът навлиза в период на бурни технологични трансформации, които ще променят не само науката и бизнеса, но и глобалния баланс на силите.
Той призова за демократизиране на изкуствения интелект, като предупреди за рисковете от прекомерната концентрация на технологията в ръцете на една държава или корпорация. По думите му, централизацията може да доведе до системни рискове и дори глобална криза, докато по-широкият достъп ще увеличи шансовете за безопасното ѝ използване.
Алтман изрази и опасения, че обществата могат да бъдат изкушени да приемат авторитарни форми на управление в името на технологичния напредък, например срещу обещания за пробиви в медицината.
Като възможно решение той предложи създаването на международен координационен орган, подобен на Международната агенция за атомна енергия, който да разработи единни глобални правила за развитие на ИИ и да реагира бързо при възникване на заплахи.
По време на визитата си в Индия Алтман отбеляза, че над 100 милиона души в страната използват ChatGPT всяка седмица, като повече от една трета от тях са студенти. Той определи Индия като втория по големина пазар на компанията след САЩ и един от най-бързо развиващите се.
Компанията обяви и партньорство с Tata Consultancy Services за изграждане на инфраструктура от центрове за данни за ИИ в Индия. Проектът ще стартира с капацитет от 100 MW, с възможност за разширяване до 1 GW, и ще бъде част от глобалната инициатива Stargate.