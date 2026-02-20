НА ЖИВО
          САЩ спират работните разрешителни за кандидати за убежище

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Администрацията на президента Доналд Тръмп представи предложение за спиране на издаването на разрешителни за работа на кандидатите за убежище, съобщи Ройтерс. Мярката, изготвена от Министерството на вътрешната сигурност, има за цел да ограничи възможностите за трудова заетост на мигрантите за „много години“.

          Това е поредна стъпка в по-строгата имиграционна политика на Белия дом. През декември 2025 г. САЩ замразиха имиграционните заявления от 19 неевропейски държави, а по-рано беше ограничен и приемът на бежанци до 7500 души, с аргумент за националната сигурност.

          Според новия план обработката на документи за работа ще бъде преустановена, докато срокът за разглеждане на молбите за убежище не спадне под 180 дни. При настоящите темпове това условие може да отнеме между 14 и 173 години, преди процесът да бъде възобновен, макар от ведомството да отбелязват, че различни фактори биха могли да съкратят този период.

          От министерството аргументират решението с необходимостта да се намалят стимулите за подаване на молби с цел легален труд, както и да се облекчи административната тежест чрез по-задълбочени проверки за сигурност.

          Очаква се предложението да бъде оспорено в съда. Подобни юридически спорове вече текат в няколко щата. През януари щатът Минесота и големите му градове заведоха иск срещу администрацията заради акции на имиграционните служби, но впоследствие федерален съд отхвърли искането за спиране на операциите на ICE.

