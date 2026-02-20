Функцията Emergency SOS via Satellite на Apple изигра решаваща роля за спасяването на шестима души по-рано тази седмица. Инцидентът е станал след падането на мащабна лавина в отдалечена местност до Castle Peak, близо до езерото Тахо в Калифорния. Според данните природното бедствие е отнело живота на осем скиори, а шестима са оцелели благодарение на възможността да изпратят сигнал за помощ от зона без мобилно покритие.

Оцелелите – група от петима клиенти и един водач – са се оказали блокирани в планината Сиера Невада при нулева видимост. Чрез смартфоните си те са активирали сателитната връзка и са се свързали с офиса на шерифа в окръг Невада.

В продължение на четири часа диспечер от Калифорнийската служба за спешни случаи (Cal OES) е поддържал текстов диалог с пострадалите. Това е позволило координирането на спасителна операция в тежки метеорологични условия, при които използването на хеликоптери е било невъзможно.

Дон О’Кийф от Cal OES отбеляза, че постоянният информационен поток е позволил на спасителните екипи да преминат през бурята и да достигнат до мястото на инцидента.