Сезонът на Риби започна: Сънищата ви ще говорят по-силно от всякога

На 19 февруари 2026 г. започна сезонът на Риби, обгръщайки астрологичната година с вълна от вода, емоции и вътрешен размисъл. Темпото се забавя, неотложността отстъпва място на съзерцанието, а сънищата стават по-ярки и наситени със символи.

Това е период, в който интуитивните сънища започват да сочат конкретна посока. Стари желания изплуват на повърхността с нужда от завършване, а нови видения се оформят тихо под нея. Именно сега въображението се превръща в инструмент за ориентация.

Подсъзнанието ви вече скицира следващата глава от живота ви. Въпросът е дали ще се вслушате.

Овен

Вашите сънища ще ви покажат как изглежда следващата ви версия, още преди реално да влезете в нея. Ако сънувате лидерство, движение или ново начало – това е знак. Подсъзнанието ви визуализира нова идентичност.

Телец

Дългосрочните желания, свързани със стабилност и общност, започват да се кристализират. Сънища за сътрудничество или споделени пространства подсказват, че визията ви става по-практична. Правилните хора се задържат или тепърва ще се появят.